У Британии новые проблемы: теперь хочет отделиться Уэльс
В Уэльсе создана специальная комиссия, которая рассмотрит вопрос независимости региона от Соединенного Королевства, сообщает BBC.
В созданной правительством комиссии должны быть разработаны "варианты реформ конституционных структур Великобритании, неотъемлемой частью которой остается Уэльс".
Планируется обсудить все варианты будущего Уэльса, включая и полную независимость от королевства.
Отметим, что в 2014 году Шотландия провела референдум о независимости. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.