Глава МИД Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял находящегося в Баку с визитом министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчака. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.