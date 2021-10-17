Интигам Сафаралиев: «Мы гарантируем 5% годовых физическим лицам, приобретающим с нашей помощью облигации SOCAR»

Какие преимущества сулит приобретение облигаций SOCAR, насколько эти облигации стабильны на рынке? На эти и другие вопросы отвечает директор инвестиционной компании AzFinance, выступившей в качестве субандеррайтера SOCAR, Интигам Сафаралиев.

- Сравните, пожалуйста, облигации SOCAR с банковскими и страховыми накоплениями и другими депозитными продуктами на местном рынке. В целом, было бы интересно подробнее узнать о продукте и роли вашей компании в этом процессе.

- Облигации SOCAR - отличный финансовый продукт для вложения в долларах и последующего получения дохода в размере 4,5% годовых. Процентная ставка по долларовым депозитам в банках составляет менее 3%. Чтобы заработать 4,5% и более в долларах, вам необходимо инвестировать в американские и другие иностранные биржи. Вложить деньги таким способом очень легко, но заработать на этом непросто. Инвестиционная компания AzFinance является субандеррайтером этих облигаций. Те, кто хочет покупать облигации и в целом интересуются инвестиционными возможностями, могут связаться с нами для получения подробной информации.

- Говоря об облигациях SOCAR, мы сталкиваемся с такой информацией, как снижение процентных ставок и отсутствие гарантий перепродажи. Какую пользу принесет приобретателям облигаций участие AzFinance Investment Company в этом процессе? Что вы обещаете тем, кто приобретет облигации SOCAR посредством AzFinance?

Физические лица имеют преимущество при покупке облигаций. Мы гарантируем, что физические лица, приобретающие облигации SOCAR через нас, получат 5% годовых. Это станет возможным, если облигации будут проданы досрочно, то есть спустя год после покупки.

- Что произойдет, если облигация будет удерживаться в течение дополнительного периода времени вместо 1 года? Например, если держатель облигации хочет продать ее по истечении 2 лет, как компания Azfinance участвует в этом процессе?

Держатели облигаций могут продать нам их через 2 года и даже через 2,5 года и заработать не только 4,5%, но и 5% годовых.

- Какие факторы делают долларовые облигации SOCAR привлекательными на рынке? Почему эти облигации следует покупать через вас?

- В целом, в связи с повышением международного рейтинга Азербайджана, доходность наших еврооблигаций упала, то есть инвесторы предоставляют нам ссуды по более низким процентным ставкам. Другими словами, если SOCAR захочет привлечь средства с международных рынков, доходность компании составит около 4%. Еще одним фактором предложения 4,5% на внутреннем рынке является поддержка развития внутреннего рынка капитала. Облигации предлагаются населению по привлекательной процентной ставке. С другой стороны, население может покупать облигации, а затем продавать их институциональным инвесторам по высокой цене. Если зарабатывать как минимум на 0,5% больше каждый год, он сможет заработать дополнительные 2%, продав облигации по истечении первого года. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо сотрудничать с AzFinance Investment Company. Мы управляем инвестиционными портфелями многих наших клиентов и стараемся, чтобы они использовали любую возможность для оптимального развития.