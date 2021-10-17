В Кельбаджаре погиб оператор экскаватора фото, видео
В результате несчастного случая при строительстве дороги в Кельбаджарском районе погиб оператор экскаватора, принадлежащего компании “North West Construction”, житель Кюрдамирского района Джабраилов Бахруз Исраил оглы.
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, инцидент произошел 26 сентября в селе Зар Кельбаджарского района, во время строительных работ на экскаватор упали обломки скал, от полученных травм Б. Исмаилов скончался.