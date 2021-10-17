Ильхам Алиев и Тойво Клаар обсудили сотрудничество между Баку и Брюсселем фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня специального представителя Европейского Союза Тойво Клаара. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно сообщению, на встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества Азербайджан - Европейский Союз, подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером Евросоюза.
Касаясь визита председателя Европейского Совета ЕС Шарля Мишеля в Азербайджан в июле этого года, было отмечено, что встреча между Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем внесла важный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.
На встрече была подчеркнута готовность Евросоюза внести свой вклад в укрепление стабильности и мира в регионе, создание атмосферы доверия.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о предстоящем саммите Восточного партнерства.