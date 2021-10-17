Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня специального представителя Европейского Союза Тойво Клаара. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно сообщению, на встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества Азербайджан - Европейский Союз, подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером Евросоюза.

Касаясь визита председателя Европейского Совета ЕС Шарля Мишеля в Азербайджан в июле этого года, было отмечено, что встреча между Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем внесла важный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.

На встрече была подчеркнута готовность Евросоюза внести свой вклад в укрепление стабильности и мира в регионе, создание атмосферы доверия.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о предстоящем саммите Восточного партнерства.