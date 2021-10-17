В Иране напали на базу КСИР: убит начальник штаба
16 октября несколько вооруженных лиц атаковали штаб аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Хомейн, на западе Ирана.
Атаковавшие намеревались заполучить оружие из склада вооружений, находящегося на базе.
Сообщается, что нападавшие из числа оппозиционных к режиму активистов сумели прихватить с собой оружие и сбежать.
В ходе перестрелки был тяжело ранен командующий штабом КСИР города Хомейн Мехди Мокаррами.
Вчера вечером, 18 октября, Мокаррами скончался, сообщает IRNA.