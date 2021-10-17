Сеть маркетов OBA, которая всегда находится рядом со своими клиентами и радует их новинками, с 18 октября по 29 января запускает новую лотерею "Шанслы гоншу".

Цель лотереи, которая проводится впервые за 5-летнюю деятельность компании - порадовать своих клиентов не только скидками, но и обилием подарков. Клиенты получат возможность присоединиться к лотерее и стать обладателями грандиозных призов, получив на каждую покупку за 10 azn 1 шанс.

Счастливые соседи получат возможность стать обладателями 5 автомобилей Kia Rio 2021 года выпуска, 5 тур пакетов в Стамбул, 5 холодильников, 5 телевизоров, 5 посудомоечных машин, 5 стиральных машин, 5 планшетов, 5 кондиционеров, 5 мобильных телефонов и 5 подарочных карт на сумму 500 AZN каждая.

Согласно правилам участия в лотерее, каждый, достигший 18-летнего возраста, должен загрузить мобильное приложение “OBA Market” и подтвердить свое участие, правильно заполнив свои личные данные.

Жюри лотереи, которая будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Хазар ТВ состоит из известных лиц и деятелей искусства Азербайджана. Победители грандиозных призов лотереи будут определены в прямом эфире.

Лотерея " Шанслы гоншу ", которую проводит ООО “OBA Market”, входящее в группу компаний Veysəloğlu, пройдет с 18 октября по 29 января.