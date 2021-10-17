Госкомтаможня о ситуации на границе с Ираном

Накануне некоторые средства массовой информации со ссылкой на заявление члена совета директоров совместной ирано-российской торговой палаты Сеида Джалалифара распространили информацию о создавшейся большой плотности на таможенно-пограничном переходе Астара с иранской стороны, и что якобы азербайджанская сторона сделала это намеренно на фоне обострения ирано-азербайджанских отношений.



В Государственном таможенном комитете haqqin.az заявили, что подобная информация является необоснованной и не соответствует действительности. Астаринский таможенно-пограничный пункт продолжает свою работу в усиленном режиме, и за последние десять дней из Ирана в Азербайджан было обеспечено прохождение большего количества грузовых транспортных средств по сравнению с предыдущими днями. Иранский чиновник может легко получить эту статистику из соответствующих структур своей страны, сказали в ГТК.

Что касается плотности движения на иранской стороне, то в таможенном комитете отметили, что это связано с проблемами, возникшими исключительно на иранской стороне. Так, в период с 15 по 16 октября в течение 10 часов наблюдались сбои в компьютерной системе, в связи с чем не был обеспечен проезд грузовых автомобилей и возникли длинные очереди и задержки в погрузочно-разгрузочных операциях на складах фруктов и овощей в иранском городе Астара.

ГТК считает недопустимыми ложные обвинения в адрес Азербайджана. Все попытки придать проблемам, возникшим на иранской стороне, политическую окраску вызывают лишь сожаления, отмечается в заявлении комитета