Президент Бразилии перед принятием тяжелых решений закрывается в ванной и плачет

Президент Бразилии Жаир Болсонару, выступая перед своими сторонниками в одной из церквей в столичном городе Бразилиа, рассказал, что временами прячется в ванной и плачет, когда ему приходится принимать трудные государственные решения, сообщает Daily Mail.

При этом он указал, что его супруга не видела его в таком состоянии, полагая, что "он мачо".

Издание отмечает, что данное заявление Болсонару сделал в момент, когда уровень одобрения его действий на посту президента опустился до 22% (самый низкий показатель с начала президентства). Причина – ситуация с COVID-19 в Бразилии, резкий рост инфляции и безработицы.

Вдобавок, в отношении бразильского президента проводится сенатское расследование, в случае утверждения которого ему могут инкриминировать 11 уголовных обвинений. Это связано с тем, что Болсонару выступает против коронавирусных мер, а самого главу государства неоднократно не пускали в общественные места, поскольку он не вакцинирован.