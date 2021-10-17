В Госдепе решили возобновить диалог с КНДР

Специальный представитель США по КНДР Сон Ким заявил, что Соединенные Штаты намерены возобновить диалог с КНДР. Об этом Сон Ким заявил в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком, передает The Japan Times.

"Мы будем стремиться к дипломатии с КНДР для достижения ощутимого прогресса, который повысит безопасность Соединенных Штатов и наших союзников. Это включает рассмотрение потенциального взаимодействия с КНДР, чтобы снизить напряженность. США продолжают связываться с Пхеньяном, чтобы возобновить диалог. Наши намерения остаются теми же. Мы не питаем враждебных намерений по отношению к КНДР, мы открыты для встреч без предварительных условий", - говорится в заявлении Кима.

Ким собирается посетить Сеул в конце этой недели, чтобы продолжить обсуждение проблемы Северной Кореи.