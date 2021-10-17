Дожди и ветер: Что еще обещают синоптики
Завтра, 20 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные дожди с прекращением днем, умеренный северо-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне и в Баку ночью составит 12-14, днем 14-16 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 763 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.
В районах Азербайджана возможны переменные дожди, местами ливневые, на горных территориях возможен снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер усилится.
Температура воздуха ночью составит 11-14, днем - 16-20 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.