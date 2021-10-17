Секс-эксплуатация детей в интернете становится нормой? данные отчета
Половина детей в странах Ближнего Востока и Северной Африки подвергаются онлайн-насилию и сексуальной эксплуатации в интернете. Об этом говорится в отчете, опубликованном глобальным альянсом WeProtect, который объединяет более 200 правительств.
По результатам опроса 5000 детей из 54 стран мира в период с мая по июнь 2021 года, специалистами было установлено, что масштабы сексуальной эксплуатации и надругательства над детьми не достигшими 18 лет, увеличиваются стремительными темпами, и миру необходимо в срочном порядке создать безопасную онлайн-среду для несовершеннолетних.
В отчете указывается, что росту сексуальной эксплуатации способствовала также и пандемия COVID-19, поскольку с введением ограничительных мер во многих странах, дети стали еще больше времени проводить за компьютером.
Согласно данным отчета, порядка 44% детей (каждый второй ребенок) в странах Ближнего Востока и Северной Африки почти каждый день сталкивается с сексуальной эксплуатацией в интернете. 57% – это дети с ограниченными физическими возможностями.