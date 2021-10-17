В Азербайджане школы снова закрываются? Минобразования вносит ясность

В последние дни в высших и средних учебных заведениях Азербайджана распространились случаи выявления коронавирусной инфекции среди учащихся и преподавательского состава. В связи с этим некоторые школы Баку перешли на дистанционную форму обучения. В вузах занятия в некоторых группах и факультетах проводятся в онлайн-формате. Все это привело к распространению в азербайджанском сегменте Сети публикаций о том, что якобы занятия в учебных заведениях Азербайджана будут приостановлены с 1 ноября.

Министерство образования внесло ясность в эти новости. Заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов опроверг эту информацию.

"Распространяемые в соцсетях от имени Минобразования сообщения о закрытии школ являются дезинформацией", - отметил он.