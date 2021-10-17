Байрамов предупредил армян и назвал условия нормализации отношений

«Если возникнет какая-либо угроза против нашей страны, то будет дан адекватный ответ». Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся в стране министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком.

"Путь реваншизма или сотрудничества - дело выбора Армении. Азербайджан всегда реагирует на позитивные шаги по сотрудничеству. Но если возникнет какая-либо угроза против нашей страны, то будет дан адекватный ответ", - добавил министр Джейхун Байрамов.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что Азербайджан поддерживает нормализацию отношений с Арменией.

"Для этого необходимо выполнение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении. АР выполняет взятые на себя обязательства и будет делать это и впредь", - сказал Дж.Байрамов.