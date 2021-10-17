В России очередной антирекорд коронавирусной смертности
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 33 740 случаев заражения COVID-19, 1015 летальных исходов – это новое максимальное значение смертности за всю пандемию.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 225 325. Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 8 060 752 случая заражения, из больниц были выписаны 7,04 млн пациента, из них 23 426 за прошедшие сутки.
Москва по-прежнему лидирует по количеству смертей и случаев заражения.