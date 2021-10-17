И снова о тайных встречах Пашиняна в Москве…

Ранее haqqin.az писал о сложностях правительства Армении в обеспечении текущих бюджетных расходов. В частности, речь шла о вливании денег в бюджет страны из сомнительных источников. А теперь в армянских СМИ появились некоторые подробности закулисных встреч Пашиняна с так называемыми спонсорами армянской экономики. Отмечается, что недавний визит армянского премьера в Москву не ограничился официальными встречами, была также проведена целая цепь неофициальных или, так сказать, закулисных встреч.

В частности, как пишут армянские СМИ, в ходе своего визита в российскую столицу премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с некоторыми представителями армянских деловых кругов, и не только… В ходе этих встреч он попытался всячески убедить их в том, что на данном этапе им следовало бы активнее участвовать в процессах, происходящих в стране, поскольку это очень важный переходный период, и Армения как никогда нуждается в серьезных инвестициях и дополнительных финансовых потоках.

Однако, как отмечается, Пашиняну не удалось достичь существенных результатов, поскольку даже представители армянских деловых кругов в большей степени утратили доверие к варчапэту (то есть премьер-министру). При этом не обошлось и без тех, кто согласился финансово поддержать Пашиняна. Более того, в ближайшее время покровители армянского правительства намерены отправить в Ереван своих эмиссаров с целью более ясного понимания ситуации на месте.