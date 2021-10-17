На дворе «корона», но и о СПИДе не следует забывать

СПИД открыли в 1981 году, причину его возникновения, ретровирус ВИЧ, — в 1983 году. ВИЧ, который уже унес десятки миллионов человеческих жизней, по-прежнему является одной из основных глобальных проблем общественного здравоохранения. Однако благодаря расширению доступа к эффективным средствам профилактики, диагностики, лечения и ухода в связи с ВИЧ, в том числе в отношении оппортунистических инфекций, ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний, что позволяет ВИЧ-инфицированным прожить долгую и здоровую жизнь. Сегодня в Азербайджане более 7 000 ВИЧ-инфицированных. Директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Фамиль Мамедов рассказал, какие методы тестирования используются для диагностики ВИЧ в Азербайджане, какое лечение проводят ВИЧ-инфицированным.

- Что такое ВИЧ/СПИД и каковы пути передачи ВИЧ-инфекции?

- ВИЧ-инфекция - это хроническое инфекционное заболевание, вызванное повышенным повреждением иммунной системы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - это четвертая или последняя клиническая стадия ВИЧ-инфекции, которая проявляется тяжелыми клиническими симптомами в виде оппортунистических инфекций или онкологических заболеваний в результате повреждения иммунной системы человека. На этом этапе количество иммунных (CD4) клеток у пациентов снижается до такой степени, что даже слабые патогенные инфекции представляют угрозу для жизни пациента.

Существуют три способа передачи ВИЧ-инфекции:

• половым путем;

• путем гемотрансмиссии (через кровь)

Это происходит при переливании крови от зараженного ВИЧ донора; в результате повторного использования медицинских и бытовых инструментов (через хирургические и стоматологические инструменты, во время проведения таких процедур, как проколы мочки уха, маникюр, бритье, педикюр, пирсинг, нанесение татуировок), ранее используемых ВИЧ-инфицированным.

• вертикальная передача ВИЧ (от матери ребенку): в период беременности, во время родов, родоразрешения или после рождения - при грудном вскармливании.

- Каковы признаки и симптомы ВИЧ?

- Симптомы ВИЧ-инфекции на первой стадии проявляются простудой, кратковременным насморком, повышением температуры тела до субфебрильных показателей, которые затем полностью исчезают.

Ранние клинические признаки проявляются увеличением лимфатических узлов (лимфаденопатия) в качестве специфического симптома. В норме лимфоузлы мягко-эластической консистенции, подвижные, безболезненные. При этом кожный покров в месте расположения лимфоузла внешне остается неизменным.

Этот симптом вызывает подозрение на инфекцию и дает основание для лабораторных исследований.

- Какие методы тестирования используются для диагностики ВИЧ?

- Согласно законодательным актам Азербайджанской Республики, диагноз «ВИЧ-инфекция» принимается и утверждается решением Экспертного совета Республиканского центра по борьбе со СПИДом на основании клинических, лабораторных и эпидемиологических данных.

Лица, у которых лабораторно подтверждена ВИЧ-инфекция, должны обращаться в Республиканский центр по борьбе со СПИДом. Здесь ВИЧ-инфицированных принимают на учет и с тех пор они проходят этиотропную антиретровирусную терапию (АРТ).

Впервые в нашей стране СПИД был выявлен и зарегистрирован в 1987 году, и с того времени Республиканским центром по борьбе со СПИДом официально взяты на учет 7 552 человека с ВИЧ-инфекцией. Из них приблизительно 70 процентов являются представителями мужского пола.

- Какое лечение проводят ВИЧ-инфицированным?

- Люди, живущие с ВИЧ, нуждаются в постоянной медицинской помощи на протяжении всей жизни. Основным компонентом лечения и помощи при ВИЧ/СПИДе является антиретровирусная терапия.

Очень важно, чтобы пациенты были привержены к предписанной им терапии. Правильно подобранная АРТ увеличивает качество и продолжительность жизни людей, живущих с ВИЧ, поддерживает количественное и качественное восстановление иммунитета для предотвращения оппортунистических инфекций.

Предусмотренное лечение минимизирует вирусную нагрузку, тем самым значительно снижает риск передачи вируса другим людям и надолго задерживает прогрессирование заболевания.

Услуги по консультированию и тестированию пациентов с ВИЧ на всех этапах проводятся бесплатно на добровольной основе.