Израиль выделил $1,5 млрд для атаки ядерных объектов Ирана

Согласно данным телеканала, 1 миллиард долларов будет потрачен на подготовку армии к потенциальному нападению на Иран в этом году, а 500 миллионов долларов в следующем. Ожидается, что средства будут направлены на самолеты, сбор разведданных и дополнительные средства для совершения ударов по ядерным объектам. Сообщается, что разведка будет осуществлена в том числе, и с помощью спутников. В Израиле надеются, что эти расходы будут утверждены в ноябре.

Правительство Израиля выделило $ 1,5 млрд на подготовку к потенциальной атаке на иранские ядерные объекты, сообщает израильский телеканал Channel 12.

Новость о выделении Израилем бюджета с целью нападения на Иран появилась через несколько дней после того, как ВВС США объявили об успешном завершении испытаний бетонобойной противобункерной бомбы GBU-72 “Advanced 5K Penetrator”. Эта бомба весом 2,5 тонны предназначена для поражения подземных ядерных объектов Ирана.

Однако как отмечается, транспортировка GBU-72 осуществляется на истребителях или тяжелых бомбардировщиках, а Израиль не обладает средствами для транспортировки подобных снарядов.

В 2009 году Израилю были тайно проданы бетонобойные противобункерные бомбы GBU-28, которые легче и не способны разрушить ядерный центр Ирана в Фордо, расположенный под горами.