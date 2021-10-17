От Британии требуют ввести ограничения из-за "коронавирусной катастрофы"

Накануне в Великобритании, где наблюдается самый высокий уровень инфицирования в Европе, было зарегистрировано 49 156 новых случаев заражения коронавирусом, передает Al Jazeera.

В связи с этим ученые обратились в правительство Великобритании с требованием ввести социальные ограничения и ускорение процесса ревакцинации.

Отметим, что на территории страны за прошедшую неделю число новых заражений составляло минимум 43 000 случаев в день.