В Турции заявили, что нужно быть готовы к войнам будущего

Современная Турция – это уже не рынок для оборонных компаний, а активный игрок в экспорте вооружения. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир в видеопослании к участникам международной конференции на тему «Солдаты будущего», организованной во вторник в Анкаре, передает Анадолу.

Глава управления отметил, что в современном мире стратегии ведения войн напрямую связаны с уровнем технологического развития стран. «То, как будут происходить войны в ближайшей и долгосрочной перспективах, вероятные сценарии и условия для столкновений, - все это требует от государств наличия эффективного военного потенциала», - сказал Демир.

Он отметил, что важными составляющими будущих войн станут наземные, воздушные и морские беспилотные системы, действующие в режиме «роя», а также наличие максимально полной базы данных о потенциале противника. Кроме того, важны кибер- и космическая безопасность, спутниковые технологии, искусственный интеллект, надводные и наземные беспилотные аппараты, лазерное и электромагнитное оружие. «Именно в этих направлениях и продолжают разработки оборонные компании Турции. Наша страна не может позволить себе отставать от мировых трендов в сфере ВПК», - подчеркнул глава Управления.

Демир сказал, что Турция за последние годы добилась серьезного прогресса в сфере ВПК, что позволило снизить зависимость от импорта вооружения.