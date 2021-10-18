72-летнего директора Мамедова приговорили к 9 годам

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 72-летнего директора ООО «Fakt Araşdırıcı-N» Зейнала Мамедова. Как сообщает судебный корреспондент haqqin.az, в ходе заседания судьей был зачитан приговор, согласно которому З.Мамедов приговорен к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что уголовное дело в отношении незаконных действий должностных лиц ООО «Fakt Araşdırıcı-N» было возбуждено на основе обращений граждан в Центр связи горячей линии 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. В ходе предварительного следствия было установлено, что З.Мамедов, находясь на должности генерального директора компании, брал взятки в различных размерах от отдельных лиц, обращавшихся к нему в связи с трудоустройством в возглавляемой им компании, затем для сокрытия источника получаемой взятки Зейнал Мамедов вписывал ложные данные в официальные документы, оформив их как пожертвование.

Напомним, что в отношении З.Мамедова на основе материалов, поступивших от Государственного агентства продовольственной безопасности, и ранее проводилось следствие в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. В ходе расследования было установлено, что учредитель и директор ООО Зейнал Мамедов в 2017-2020 годах по 31 эпизоду в связи с трудоустройством в руководимой им компании получил взятки на общую сумму 17 тысяч манатов. Тогда по решению суда к нему было применено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев. На этот раз З.Мамедову зачитан приговор, срок которого предусматривает отбывание оставшегося срока по первому судебному решению и наказание за последнее.