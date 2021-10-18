Лавров: Диалог с США по Украине возобновился

Диалог РФ с США по Украине за счёт визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд возобновился, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Такой диалог у нас возобновился, Нуланд встречалась с Козаком, который у нас курирует в администрации (президента РФ) Украину и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ. Они договорились продолжать контакты", - сказал Лавров журналистам.

Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.