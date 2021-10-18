Бизнесмены и чиновники дают показания против Ата Абдуллаева

«Господин судья, у меня нет отца. Я прошу вас как отца, вынести справедливое решение», - взмолился блогер.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по делу блогера Аты Абдуллаева, обвиняемого в вымогательстве. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, блогер расплакался на суде и заявил, что знает истинную причину своего ареста.

Затем на суде выступил гособвинитель, который зачитал обвинительный акт. Согласно обвинению, Ата Абдуллаева угрожал различным людям распространить порочащую их информацию и путем шантажа вымогал деньги. В частности, он требовал 10 тысяч манатов у сотрудника Операционного комитета по организации Европейских игр и гонок «Формула 1» Эльмара Алиева. Потерпевший отказался платить сумму, но в итоге подарил блогеру телефон Iphone 11 Pro Max за 2400 манатов.

Блогер также вымогал у представителя ИВ Апшеронского района по поселку Масазыр Шахлара Гасанова 6 тысяч манатов, угрожая распространить видео о том, что в поселке несвоевременно вывозят бытовые отходы.

Также он угрожал предпринимателям Джамилю Бабаеву и Эльчину Алиеву распространить информацию о якобы проведении незаконного строительства.

Ата Абдуллаев не согласился с выдвинутыми обвинениями и потребовал вывести его из зала суда: «Выведите меня отсюда. Приговорите к тому, что желаете. Я доверяю вам свою жизнь.

В своем выступлении потерпевший Эльмар Алиев заявил, что лично не был знаком с Атой Абдуллаевым, но несколько раз говорил с ним по телефону.

«Он говорил со мной по телефону агрессивно. У меня был бизнес-партнер, с которым у меня возникли разногласия. После этого мне позвонил Ата Абдуллаев и начал обвинять в том, что я чиновник и присваиваю государственное имущество. Он утверждал, что я якобы присвоил мебель и другой инвентарь из квартир, расположенных в Деревне атлетов. Все это ложь. Потом я узнал, что меня заказал мой бывший бизнес-партнер. Я отказался платить Ате Абдуллаеву, после чего он в прямом эфире начал обвинять меня. Он сначала хотел у меня 10 тысяч манатов, а потом потребовал телефон. Я попросил друга, он купил телефон за 2400 манатов и передал Ата Абдуллаеву. После этого он стер видеозапись обо мне», - сказал потерпевший.

Следующее заседание суда назначено на 26 октября.