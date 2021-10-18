Владимир Путин отказался ехать на G20

Владимир Путин отказался от личного участия в саммите Большой двадцатки в Риме.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в разговоре с премьер-министром страны-хозяйки Марио Драги В.Путин выразил готовность принять участие в пленарных сессиях по видеосвязи. Ранее глава российского государства говорил, что участие в международных саммитах ставит под угрозу жизни большого количества людей, которые сопровождают его в поездках.

«Не обо мне речь», - сказал президент, отвечая на вопрос, правда ли, что он избегает участия в международных встречах, так как боится заразиться коронавирусом.