Владимир Путин отказался ехать на G20
Владимир Путин отказался от личного участия в саммите Большой двадцатки в Риме.
Как сообщила пресс-служба Кремля, в разговоре с премьер-министром страны-хозяйки Марио Драги В.Путин выразил готовность принять участие в пленарных сессиях по видеосвязи. Ранее глава российского государства говорил, что участие в международных саммитах ставит под угрозу жизни большого количества людей, которые сопровождают его в поездках.
«Не обо мне речь», - сказал президент, отвечая на вопрос, правда ли, что он избегает участия в международных встречах, так как боится заразиться коронавирусом.