Армия Масуда объявила о начале вооруженной борьбы
Афганский Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном погибшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, объявил о начале вооруженной борьбы против движения "Талибан" в провинции Каписа, передает Deutsche Welle.
В видеообращении Фронта, которое размещено на сайте афганского информационного агентства Aamaj News, говорится, что бойцы сопротивления наряду с Панджшером и Андарабом будут вести партизанскую войну против талибов на территории провинции Каписа.