Эрдоган обрушился с критикой на ООН

Нынешняя система ООН, при которой исламский мир не имеет достаточного права голоса, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются, бесперспективна. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам форума TRT World Forum 2021.

Глава государства отметил, что международные структуры, чьей миссией является борьба за мир и обеспечение безопасности, провалили все возможные экзамены на устранение вызовов современности.

По его словам, человечество уже около двух лет противостоит вызовам пандемии коронавирусной инфекции, после окончания которой мир будет уже не таким как прежде.

"Пандемия в корне изменила мировоззрение людей, подходы к окружающему миру и глобальной политике, выявила шаткость системы социальной защиты и здравоохранения наиболее развитых стран мира. Слаборазвитые и бедные страны и вовсе были оставлены наедине с вызовами", - констатировал Эрдоган.