Доля Турции в мировом экспорте впервые превысила 1%
Доля Турции в мировом экспорте впервые в истории республики превысила 1%, заявил министр торговли страны Мехмет Муш во вторник.
"Доля Турции в мировом экспорте впервые в истории республики превысила 1%. Этот показатель в 1980 году составил 0,14%, в 2000 году — 0,43%. Сейчас турецкая продукция экспортируется по всему миру. Это успех Турции", — написал Муш в Twitter.
Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 19, 2021
Bu rakam;
1980'de %0,14
2000'de %0.43 idi.
Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Bu başarı Türkiye'nin. pic.twitter.com/9HTQOa3Rq4