«Транспортные волонтеры» представили свои проекты в соответствии с видением устойчивой городской мобилизации. Во время двухмесячной стажировки «Транспортные волонтеры», улучшив знания и умения, проведя исследования, подготовили интересные предложения по проектам. Главной целью в подготовке проектов является поддержка деятельности Бакинского транспортного агентства в направлениях доступности, безопасности и мобильности Баку. Во время встречи, на которой ведущие специалисты Агентства выступали в качестве экспертов, волонтеры в командах представили свои инновационные проекты под названиями «Зеленый свет берегу», «Модернизация в транспорте», «Правила пользования общественным транспортом», «Багировский мост – проект Кешля», «Наземные пешеходные фонари» и «Смарт-путешествие».

Проекты волонтеров были встречены с интересом, а предложения, оцененные экспертами более реалистичными для претворения в жизнь и целесообразными, получили высокую оценку.

Отметим, что ежегодно БТА поддерживает лучшие проекты и волонтеры привлекаются к различным работам. На сегодняшний день 15 волонтеров наняты на работу на полный штат. Программа «Транспортных волонтеров» успешно реализуется уже три года. Будучи одной из ведущих программ, «Транспортные волонтеры» способствуют формированию бренда азербайджанских волонтеров.