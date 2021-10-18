Минобороны Армении уличило во лжи омбудсмена своей страны
«Распространенное 18 октября сообщение Омбудсмена Армении имеет ряд неточностей и утверждений, оторванных от реальности». С этим заявлением выступило оборонное ведомство РА.
«В частности, в заметке Омбудсмена говорится, что: «вторгшиеся в Гегаркуникскую область ВС Азербайджана построили большие убежища, накопили большое количество дров и забетонировали дороги, ведущие к своим позициям. Их активность в последнее время резко возросла. Более того, они продолжают строить новые дороги, увеличивать количество военнослужащих и вооружений на позициях. Постоянно ведут активные инженерные работы по укреплению позиций».
«Эти утверждения Омбудсмена явно преувеличены, так как ВС Азербайджана не проводят активных инженерных работ, большие убежища и новые дороги не построены, более того, попытки провести такую работу успешно пресекаются Вооруженными силами РА. Что касается заявления об увеличении численности азербайджанских военнослужащих, то в последнее время такого процесса не фиксировалось», - отмечается в заявлении Минобороны Армении.