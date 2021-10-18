Панджшер обвиняет бывшего спецпредставителя США в Афганистане в предательстве
Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНСА) обвинил экс-спецпредставителя США в республике Залмая Халилзада в предательстве. Соответствующее заявление представитель ФНСА Али Назари сделал в Twitter, передает Sputnik Таджикистан.
По его словам, в течение трех лет Халилзад узаконивал радикальное движение "Талибан" в Афганистане. «Бывший американский спецпредставитель неоднократно шел на уступки боевикам, которые не давали ничего взамен, и таким образом, дипломат предал не только Кабул, но и Вашингтон», - считает Назари.
Представитель ФНСА подчеркнул, что правительство США должно провести тщательное расследование закулисных сделок Залмая Халилзада с преступным синдикатом талибов.
The US gov't should conduct a thorough investigation of Zalmay Khalilzad's backdoor deals w/ the Taliban crime syndicate. For the past 3 years he betrayed both Afghanistan & the US by legitimizing a terrorist group & giving too many concessions without anything tangible in return— Ali Maisam Nazary (@alinazary) October 19, 2021
Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что американский спецпредставитель в Афганистане покидает свой пост. При этом в Вашингтоне не озвучили причину увольнения дипломата.
Известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение в течение нескольких дней. Место Халилзада займет его заместитель Томас Уэст.
Сам экс-спецпредставитель рассказал, что принял решение уйти с должности лично. По его словам, это удачный момент для изменений, так как Вашингтон начинает новую политику в отношении Кабула.