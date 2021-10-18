Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на него задачи.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, на территории поселка Говсан Сураханского района Баку выявлен факт незаконного строительства объекта неизвестного назначения без соответствующих документов.

В результате мер, принятых Госагентством совместно с Государственным комитетом градостроительства и архитектуры, Исполнительной властью Сураханского района и Государственной службой по имущественным вопросам, незаконные строительные работы были остановлены, объект взят под контроль.