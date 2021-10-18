17:17

Накануне Азербайджан отметил 30-ю годовщину восстановления своей независимости. 18 октября 1991 года Верховный совет Азербайджанской Республики принял Конституционный акт «О Государственной независимости Азербайджанской Республики». Вспоминались те дни 1991 года, пути, которые привели к ним, годы становления, укрепления и развития независимой Азербайджанской Республики. За годы независимости Азербайджан стал важным фактором не только сугубо региональной, но и глобальной политики. Одним из наглядных примеров этого является нынешнее председательство в Движении неприсоединения, объединяющем 120 стран мира, то есть две трети членов ООН. Эта знаменательная для азербайджанцев дата отмечалась и за пределами страны. Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в Грузии, по инициативе посольства Азербайджана, которая была поддержана властями Грузии, а также представителями действующих в этой стране бизнес-структур Азербайджана, 17 октября от парка Гейдара Алиева на набережной Куры в центре Тбилиси и до парка, носящего имя общенационального лидера Азербайджана, в Рустави, состоялся марафонский забег на 30 км. В нем приняли участие несколько сот участников из восьми стран, в том числе представительная делегация Бакинского марафон-клуба и другие атлеты из Азербайджана. Победителями среди мужчин и женщин стали грузинские бегуны Давид Харазишвили и Кетеван Самсонадзе.

Марафон, приуроченный к 30-летию восстановления независимости Азербайджана привлек внимание грузинской общественности. Представители официальных структур Грузии с удовлетворением отметили, что это первый марафон, организованный по инициативе иностранного посольства, сказали в посольстве. На церемонии награждения победителей посол Фаиг Гулиев, поблагодарив всех его участников и власти Грузии за проявление дружеской солидарности, отметил историко-политическое значение восстановления независимости Азербайджана, ставшей залогом и локомотивом процессов развития во всём регионе. Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, выразив сердечные поздравления по случаю знаменательной даты, сделал особый упор на стратегическом характере партнёрских отношений между двумя станами, их солидарности по ключевым вопросам, представляющим жизненный интерес для прогресса и процветания обоих народов. Заместитель мэра Рустави Давид Ишханели в своём выступлении подчеркнул общность судеб и интересов двух стран такими словами: «Сильный Азербайджан означает сильную Грузию, а сильная Грузия – сильный Азербайджан». Он особо отметил роль, которую сыграли и продолжают играть наши соотечественники в строительстве и развитии Рустави. Символическим было и участие на церемонии награждения посла Турции Фатмы Джерен Язган, указавшей на то, что независимость Азербайджана определяется факторами успехов государственного и национального строительства, преодоления трудностей и препятсвий, с которыми неизбежно сталкиваешься на этом пути.