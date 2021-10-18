Хакер из Турции взломал предвыборный сайт экс-президента США Дональда Трампа, куда разместил видео с выступлением президента Турции Реджепа Эрдогана и информацию исламского содержания, передает Business Insider.

По информации издания, на сайте остались ссылки на аккаунты в Facebook и Instagram предполагаемого хакера под ником RootAyyildiz.

Отмечается, что хакер взломал один из разделов сайта, которым пользуются участники кампании в поддержку Трампа, чтобы предлагать пользователям подписать петиции или ответить на их вопросы.