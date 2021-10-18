Россия передала Черногории материалы по выдаче Тельмана Исмаилова
Посольство России в Черногории сообщило, что передало черногорской стороне материалы по выдаче Тельмана Исмаилова, передает РИА Новости.
Напомним, 1 октября черногорское издание Vijesti со ссылкой на источник сообщило, что бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Подгорице. Предпринимателя задержали по ордеру на розыск, выданному Россией. Спустя 2 недели, генеральная прокуратура РФ направила запрос в Черногорию о выдаче бизнесмена, обвиняемого в убийстве.