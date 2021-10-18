Армянский торговец оружием Давид Галстян, находящийся под арестом, выступил с заявлением, в котором назвал свое уголовное преследование попыткой "известных заинтересованных лиц" вытеснить его из оружейной сферы, сообщают армянские СМИ.

По словам Галстяна, события последнего месяца показывают, что его конкуренты даже в столь неравных условиях провалили свою работу. Называть конкретные имена бизнесмен не стал. Однако если задуматься, то можно предположить на кого именно он намекает.

Ранее Галстян уже привлекался к уголовной ответственности за поставку в армию некачественного вооружения. Тогда его обвиняли в поставках некачественных артиллерийских снарядов. Галстян даже успел просидеть за решеткой 4 месяца, однако результаты экспертизы опровергли доводы следствия, и его были вынуждены выпустить на свободу.

Торговец оружием не сомневается, что экспертиза по новому делу также разнесет в пух и прах приписываемые ему обвинения. Однако в отличие от прошлого раза, ни Генпрокуратура, ни Служба национальной безопасности Армении не спешат назначать экспертизу.

Напомним, согласно версии СНБ, Давид Галстян вместе с бывшим министром обороны Армении Давидом Тонояном обвиняются в закупке просроченных авиационных вооружений, на приобретение которых из бюджета было выделено 4,6 миллиона долларов.