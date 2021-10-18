Лавров о красноречии Эрдогана

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о пяти постоянных членах СБ ООН, заявил, что согласен с ним в том, что "пятерка" не имеет права диктовать судьбу мира, но она на это и не претендует, передает РИА Новости.

"Красноречие президента Эрдогана хорошо известно. Он высказывается свободно на разные темы. Я с ним согласен, что "пятерка" постоянных членов Совета безопасности не имеет права диктовать судьбу мира. Она его и не имеет (права), и не претендует. Пятерка претендует ровно на те полномочия, которые записаны в уставе Организации объединенных наций", - сказал Лавров журналистам.

Напомним, что Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой. По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти".