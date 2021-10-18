Полковник Абдулкадиров разъезжал на Porsche по Москве под наркотиками

В Москве сотрудники ГИБДД задержали мужчину, управлявшего черным Porsche Cayenne Turbo в состоянии наркотического опьянения. По информации источника, инцидент произошел около 4 часов утра 28 сентября на Ленинградском шоссе, передает РЕН ТВ.

По некоторым данным, за рулем иномарки оказался полковник в отставке Рахман Абдулкадиров, бывший командир грозненского полка "Север". Водителя направили на медосвидетельствование.

Специалисты обнаружили в моче задержанного следы запрещенных веществ. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264 УК РФ ( "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По имеющейся информации, в марте этого года Абдулкадирова уже задерживали за пьяную езду. Тогда он отказался от прохождения медосвидетельствования.