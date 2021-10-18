17 октября при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии состоялся марафон, посвященный 30-летию восстановления государственной независимости Азербайджана.

В забеге на 30 км между городами Тбилиси и Рустави приняли участие 300 человек. В ходе марафона сотрудник Министерства оборонной промышленности Вугар Абдуллаев занял 3-е место.

После марафона Вугар Абдуллаев посетил парк Гейдара Алиева в Тбилиси и возложил цветы к бюсту общенационального лидера.

За ходом марафона наблюдал и посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев. Победители марафона были награждены медалями, дипломом и подарками.