На имущество бывшего замначальника Главного следственного управления, начальника первого отдела упраздненного МНБ Ясина Мамедова наложен арест. Как сообщал ранее haqqin.az, Ясин Мамедов в числе прочих руководителей МНБ арестован по обвинению в шантаже, вымогательстве и коррупции.

Как стало известно haqqin.az, в ходе следствия наложен арест на квартиры Ясина Мамедова, расположенные по адресу ул. Микаила Мушвига дом 15/17 и улица Кероглу Рагимова дом 2а. Обе квартиры стоимостью в 104 и 102 тысячи манатов оформлена на самого Мамедова.

Кроме этого наложен арест на 12 гектаров земли, расположенных на территории, называемой «Леиш баглары». Участок земли оформлен на родственника офицера МНБ Фарида Мамедова.

Решением суда также наложен арест на имущество Ясина Мамедова, которое в общей сложности оценивается в 278 тысяч 600 манатов.

Напомним, что в Бакинском Военном суде проходит процесс по уголовному делу бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева, а также сотрудников управления Вусала Алиева, Ясина Мамедова, Сахиба Алекперова.

Потерпевшими по делу признаны 32 предпринимателя.

Следующее заседание суда состоится 26 октября.