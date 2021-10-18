Гарибашвили написал Али Асадову

«Грузия готова развивать и углублять дружественные отношения и стратегическое партнерство, существующее с Азербайджаном, во имя благополучия двух стран и региона», написал в своем поздравительном письме премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили премьер-министру Азербайджана Али Асадову по случаю 30-летней годовщины восстановления независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В письме Гарибашвили отметил, что Грузия придает большое значение стратегическому партнерству и дружественным связям, которые испокон веков формировались между двумя странами.