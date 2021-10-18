40 тысяч облигаций супермаркетов БРАВО идут на продажу. Каждая по 1000 манатов
Бакинская фондовая биржа включила в листинг по стандартному рыночному сегменту облигации ООО “Azərbaycan Supermarket” (супермаркеты «БРАВО»). Об этом сообщает «Туран».
На первом этапе планируется предложить инвесторам облигации на общую сумму 10 млн манат. Всего объем эмиссии 40 тыс. облигаций стоимостью 1000 манат каждая.
О начале размещения ценных бумаг БФБ информирует инвесторов за два дня до проведения аукциона.
Облигации ООО “Azərbaycan Supermarket” будут в обращении в течение 3 лет. Их доходность составит 10,5% годовых.