В Азербайджане растет производство обуви. Но растет и импорт обуви

Похоже Азербайджан восстанавливает славу своей былой советской обувной промышленности. Хотя, как указывает «Туран», официальные органы пока не объяснили причину такого роста производства.

За девять месяцев этого года в Азербайджане произведено 785,1 тыс. пар обуви, в 2,5 раза больше, чем за сопоставимый период прошлого года, сообщает Государственный комитет статистики.

В 2020 году было сшито 544,2 тыс. пар обуви, в 2,9 раза больше, чем в предыдущем году.

За истекший период этого года экспортировано обуви на $300 тыс., импортировано - $55,5 млн. При этом экспорт снизился в два раза, а импорт вырос на $5 млн. Параллельный рост производства и, вместе с ним, импорта обуви можно объяснить низким качеством произведенной продукции.