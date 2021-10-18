В Азербайджане растет производство обуви. Но растет и импорт обуви

Отдел экономики

Похоже Азербайджан восстанавливает славу своей былой советской обувной промышленности. Хотя, как указывает «Туран», официальные органы пока не объяснили причину такого роста производства.

За девять месяцев этого года в Азербайджане произведено 785,1 тыс. пар обуви, в 2,5 раза больше, чем за сопоставимый период прошлого года, сообщает Государственный комитет статистики.

В 2020 году было сшито 544,2 тыс. пар обуви, в 2,9 раза больше, чем в предыдущем году.

За истекший период этого года экспортировано обуви на $300 тыс., импортировано - $55,5 млн. При этом экспорт снизился в два раза, а импорт вырос на $5 млн. Параллельный рост производства и, вместе с ним, импорта обуви можно объяснить низким качеством произведенной продукции.