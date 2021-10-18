Компании «Qala Həyat» и «Qala» отвечают на клеветнический выпад пиар-агентства

Накануне PRA обнародовала информацию о пиар-услугах, оказанных страховым компаниям «Qala Həyat» и «Qala», однако, по сообщению, компании якобы нарушив взятые на себя обязательства, отказывались от выплат за услуги на протяжении 36 месяцев. В связи с этим агентство обратилось в Бакинский коммерческий суд, но судья отказался удовлетворить иск.

Страховые компании «Qala Həyat» и «Qala» опровергают информацию, распространенную Информационным Мониторинговым агентством Press Revyu (PRA). Компании отмечают, что распространенная информация не соответствует действительности.

В сообщении страховых компаний Qala Həyat и Qala говорится, что указанное агентство посредством публикаций в СМИ пытается оказать давление на суд, который не удовлетворил необоснованный иск.

«Страховые компании «Qala Həyat» и «Qala» не имели отношений и не вступали в сотрудничество с вышеуказанным агентством. В противном случае, пиар-компания предоставила бы в судебные инстанции документ, свидетельствующий об обязательствах страховых компаний.

Страховые компании доводят до сведения общественности, что сотрудники Информационного Мониторингового агентства Press Revyu (PRA) направляли письма на адреса электронной почты некоторых сотрудников компаний «Qala Həyat» и «Qala» с просьбами о финансовых оплатах, однако в целях обеспечения безопасности информационных технологий компании письма перенаправлялись в раздел «нежелательной переписки» корпоративной почтовой службы. Отправка подобных спам-сообщений противоречит этике корпоративной переписки», - говорится в заявлении компаний.

В страховых компаниях отметили, что клеветническая кампания агентства PRA наносит ущерб их деловой репутации и должна расцениваться как необоснованное давление на суд.