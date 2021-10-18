Правительство Азербайджана передало Армении пять армянских военнослужащих (Амбарданяна Мелса, Карапетяна Рафика, Манукяна Жору, Манукяна Овсепа, Согомоняна Седрака), отбывавших наказание в Баку после завершения второй карабахской войны. Об этом сообщили haqqin.az источники в правительстве Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в правительстве Азербайджана, выданные Армении военнослужащие не совершали особо тяжких преступлений во время боевых действий. В последнее время официальный Баку позитивно воспринимает доброжелательную позицию Еревана в вопросе развития мирного процесса после карабахского урегулирования. И возвращение этих военнослужащих должно быть воспринято в качестве акта доброй воли.