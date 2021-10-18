Закир Гасанов заявил, что Азербайджан продолжит подготовку новых коммандос

Во вторник, 19 октября, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил новосозданную оперативную воинскую часть «Коммандос».

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны Азербайджана, после беседы с личным составом, министр обороны принял участие в церемонии вручения беретов личному составу, прошедшему продолжительный «Курс подготовки коммандос» в Турции.

В своем выступлении Закир Гасанов отметил, что внесшие большой вклад в повышение профессионализма военнослужащих Азербайджанской Армии курсы подготовки коммандос будут продолжены.