Самолет с пятью армянскими военнослужащими прибыл в Ереван
Самолет с пятью армянскими военнослужащими приземлился в ереванском аэропорту "Эребуни". Об этом сообщает Спутник Армении.
Заместитель командующего Южным военным округом России, бывший командующий миротворческими силами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов лично сопроводил из Баку пять армянских военнослужащих в Ереван.
Напомним, что во вторник 19 октября правительство Азербайджана позитивно восприняв усилия Еревана, направленные на углубление миротворческого процесса, приняло решение о передаче Армении еще пяти военнослужащих, задержанных после окончания боевых действий и отбывавших наказание в Баку.