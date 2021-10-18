Директор Московского центра Карнеги: «Влияние России на Южном Кавказе ослабилось, а Турции – усилилось»

Война в Карабахе осенью 2020 года серьезно ослабила общие позиции Москвы на Кавказе. Такое мнение в интервью армянской службе «Радио Свобода» высказал директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

По мнению российского эксперта, Турция превратила свое «количественное» присутствие и влияние в регионе в «качественное», а Россия вводом миротворцев в карабахский регион в ноябре прошлого года лишь ограничила ущерб, который был нанесен ее позициям как посредника в регионе конфликта.

«Москва по-прежнему является ключевым внешним фактором развития ситуации вокруг Карабаха, но не доминирующим», - подчеркнул Дмитрий Тренин.