Директор Московского центра Карнеги: «Влияние России на Южном Кавказе ослабилось, а Турции – усилилось»
Война в Карабахе осенью 2020 года серьезно ослабила общие позиции Москвы на Кавказе. Такое мнение в интервью армянской службе «Радио Свобода» высказал директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
По мнению российского эксперта, Турция превратила свое «количественное» присутствие и влияние в регионе в «качественное», а Россия вводом миротворцев в карабахский регион в ноябре прошлого года лишь ограничила ущерб, который был нанесен ее позициям как посредника в регионе конфликта.
«Москва по-прежнему является ключевым внешним фактором развития ситуации вокруг Карабаха, но не доминирующим», - подчеркнул Дмитрий Тренин.
По его словам, в свете последних событий Южный Кавказ все больше отдаляется от зоны влияния Москвы, становясь для нее скорее субрегионом Ближнего Востока. Эксперт полагает, что жизненно важных интересов у России на Южном Кавказе нет.
«У России есть определенные обязательства перед Арменией. Я считаю это долг России, честь России выполнять свои обязательства. Кстати говоря, Карабах этими обязательствами не покрывался. У России есть интерес и к развитию отношений с Азербайджаном. Это крупная страна, соседняя страна, и Россия, конечно, будет стремиться к тому, чтобы эти отношения развивались. Есть Грузия с ее прозападной ориентацией. Но вот весь этот очень плотно переплетенный клубок отношений Москва должна, на мой взгляд, очень активно, ну не столько распутывать, наверное это невозможно, сколько активно использовать в своих интересах», - отметил российский эксперт.
Тренин считает, что «главный интерес для России – это не оказаться в состоянии вооруженного конфликта с такой крупной региональной державой как Турция, не оказаться в состоянии конфликта с соседом Азербайджаном, не бросить своего исторического союзника Армению на произвол судьбы, но при этом понимая, что ее возможности добиться решения карабахской проблемы крайне ограничены».