В ХАМАС заявили, что «новая война с Израилем неизбежна»

Официальный представитель ХАМАС в секторе Газа доктор Гази Хамад в интервью Sky News прокомментировал итоги переговоров, которые велись в Каире при посредничестве Египта. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Хамад, в частности, заявил, что ХАМАС будет использовать "все доступные ему средства" для борьбы до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство.

"...Мы не верим Израилю. Мы не верим, что Израиль заинтересован в мире", - сказал Хамад, добавив, что "новая война неизбежна, если Израиль не прекратит оккупацию палестинских земель и если продолжится гуманитарный кризис в Газе".