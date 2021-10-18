Елизавета II отказалась от титула «Старушка года»: нужен более достойный кандидат

Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле этого года исполнилось 95 лет, отказалась от почетной премии "Старушка года" (The Oldie of the Year), так как чувствует себя молодой. Об этом председатель премии Джайлс Брандрес написал в блоге на сайте награды, которая вручается уже на протяжении 29 лет.

Брандрес рассказал, что организаторы премии обратились в Букингемский дворец с предложением отметить руководящую роль монарха во время пандемии коронавируса, однако получили вежливый, но решительный отказ.

"Ее Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять эту премию, и надеется, что вы найдете более достойного кандидата", - цитирует ТАСС письмо, подписанное помощником личного секретаря монарха Томом Лэнг-Бейкером.

В результате титул получила 88-летняя актриса и певица Петула Кларк.

Премия "Старушка года" (или "Старичок года", если она присуждается мужчине), как отмечают ее организаторы, за годы своего существования вручалась, например, матери монарха, Елизавете Боуз-Лайон (1900-2002), художнику Дэвиду Хокни, победителям премии "Оскар" и Нобелевским лауреатам.

В 2011 году "Старичком года" был назван супруг Ее Величества герцог Эдинбургский Филип, которому в тот год исполнилось 90 лет. В ответ на присуждение премии принц-консорт в свойственной ему ироничной манере ответил: "Ничего так сильно не поднимает моральный дух, как напоминание того, что годы проходят, и процесс этот становится все быстрее… Но приятно, что о тебе вообще помнят".