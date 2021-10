Елизавета II отказалась от титула «Старушка года»: нужен более достойный кандидат

Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле этого года исполнилось 95 лет, отказалась от почетной премии "Старушка года" (The Oldie of the Year), так как чувствует себя молодой. Об этом председатель премии Джайлс Брандрес написал в блоге на сайте награды, которая вручается уже на протяжении 29 лет.