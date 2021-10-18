После новостей об обыске в доме Дерипаски акции «Русала» обвалились

Стоимость акций «Русала» (российская алюминиевая компания, крупнейший в мире производитель алюминия) в ходе вечерних торгов на Московской бирже снизились на 5,5%, до 78,885 руб. за бумагу. Акции резко подешевели в цене на фоне новостей о проведении ФБР обыска в вашингтонском доме Олега Дерипаски, основного акционера «Русала», сообщает ТАСС.

Позже падение акций ускорилось до 78,335 руб. за бумагу (минус 6,1% к закрытию предыдущих торгов).