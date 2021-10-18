После новостей об обыске в доме Дерипаски акции «Русала» обвалились
Стоимость акций «Русала» (российская алюминиевая компания, крупнейший в мире производитель алюминия) в ходе вечерних торгов на Московской бирже снизились на 5,5%, до 78,885 руб. за бумагу. Акции резко подешевели в цене на фоне новостей о проведении ФБР обыска в вашингтонском доме Олега Дерипаски, основного акционера «Русала», сообщает ТАСС.
Позже падение акций ускорилось до 78,335 руб. за бумагу (минус 6,1% к закрытию предыдущих торгов).
По итогам основных дневных торгов ценные бумаги компании подешевели на 5,9% по отношению к закрытию понедельника (до 78,5 руб. за штуку), отмечает Интерфакс.
Ранее во вторник американский телеканал NBC сообщил, что Федеральное бюро расследований ведет обыск в доме российского предпринимателя Олега Дерипаски, который находится в столице США Вашингтоне. На тот момент причины обыска не назывались, само ФБР отказывалось от комментариев. Представитель Олега Дерипаски подтвердил «Коммерсанту», что проходят обыски в домах, принадлежащих родственникам российского бизнесмена, в Нью-Йорке и Вашингтоне. Следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Сам Дерипаска собственником домов не является, уточнил его представитель.